Manque de logements dans l'Hérault, la loi Scellier en renfort

La loi Scellier pourrait être à nouveau rabotée.

Depuis des années, l'hérault et en particulier Montpellier est face à un problème grandissant, celui du logement locatif. En effet, selon une étude de l’INSEE, il existe « une pénurie de logement important pour les étudiants». Les pouvoirs publics cherchent des solutions pour résorber la pénurie de logement qui pèse sur cette catégorie de la population.Il s’est avéré que le dispositif de la loi scellier pouvait répondre à ce débat sur le logement en agglomération de Montpellier et donner des avantages attractifs pour les investisseurs, par exemple dans le cadre d'achat de maison 6 pièces Hérault (secteur privé et l’Etat).Aujourd’hui, le secteur public propose 83 000 logements pour les étudiants, alors que les secteurs privé en propose seulement 62 000. Un effort est à faire dans le secteur privé avec le dispositif de la loi Scellier 2011.Malheureusement, la réalité nous met devant un constat accablant. Car la demande dans les 15 plus grandes villes étudiantes de France s’élève à 840 000 logements ! (Montpellier est en tête de ce classement).L’Etat peine à rénover son parc immobilier qui n’héberge que 14% étudiants. La nécessité de se loger fait que l’immobilier d’habitation locative est un investissement d’avenir.La commission des finances de la Chambre Haute a présenté la semaine dernière un rapport dans lequel elle estime qu’il existe des marges de manœuvre importantes sur les niches fiscales, avec une nouvelle baisse possible des avantages fiscaux de 10%.Le sénateur Philippe Marini propose, après le « coup de rabot » qui a eu lieu fin 2020, une nouvelle diminution sur l’ensemble des niches fiscales. Il préconise une nouvelle baisse de 10% plutôt que de s’attaquer à des dispositifs un par un.Mais le Scellier va pouvoir vivre plus longtemps que prévu, en particulier dans l'Hérault ; il aurait dû arriver à échéance en 2020, mais suite aux effets bénéfiques que ce dispositif a eu sur la construction des logements, il est proposé d’instaurer une réduction d’impôts de 15%, répartie sur 9 ans et majorée de 5 points si la location est maintenue pendant 5 années supplémentaires dans le secteur intermédiaire.