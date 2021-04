Viager libre Occitanie et viager occupé :

les propriétaires qui louent habituellement leur bien que ce soit un appartement, ou une maison, et qui doivent payer des charges, entretenir leur bien et sans compter des frais d'agence ou autres surcoûts, finissent par choisir la formule de vente en viager et ainsi les soulages de toute la gestion qu'impose d'avoir des locataires.A savoir également que si vous devez investir dans une vente en viager, il est conseillé de passer par des professionnels; que ce soit une agence immobilière mais aussi un notaire qui sera gérer au mieux votre investissement et vous guider tout au long du processus jusqu'à l'acte de vente final.C'est la vente d'un bien immobilier (vide ou occupé), en contre-partie d'un petit capital (bouquet) et d'une rente mensuelle dont le prix est défini en fonction de la valeur du bien et de l'âge du ou des personnes (viager sur une ou deux têtes) qui bénéficieront de la rente jusqu'à la fin de leur vie.Du côté des acheteurs, ce sont souvent des personnes entre 40 et 55 ans qui préparent leur retraite. Dans l'intention de passer leurs vieux jours en Occitanie, dans les départements de l'Aude, de l'Hérault ou des Pyrénées orientales, ils y achètent un bien quinze ans avant en viager. Cela crée d'ailleurs parfois un deuxième marché car lorsqu'ils atteignent 75 ans; ils revendent à nouveau leur bien en viager.La vente en viager attire également de plus en plus de jeunes qui préfèrent investir de cette manière plutôt que d'épargner à la banque. Quant-aux investisseurs, beaucoup délaissent l'achat en vue d'une location au profit d'un viager.Face à ma mise en location qui suppose en effet des soucis de loyers impayés, de travaux à accomplir et de charges à payer, le viager a l'avantage d'être bien plus reposant pour l'acheteur.